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Ruben Onsu Ungkap Alasan Tak Hadiri Mediasi dengan Sarwendah

Ruben Onsu Ungkap Alasan Tak Hadiri Mediasi dengan Sarwendah
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Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (6/8). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu memberikan penjelasan mengenai ketidakhadirannya dalam agenda mediasi perkara hak asuh dan perwalian anak di PN Jakarta Selatan, Rabu (12/8).

Untuk memperjelas persoalan tersebut, Ruben membagikan sejumlah tangkapan percakapan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Kamis (13/8).

Tangkapan percakapan itu, menurut Ruben, berkaitan dengan agenda pekerjaan yang sedang dijalaninya serta pemberitahuan mengenai perubahan jadwal mediasi.

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Ruben menjelaskan agenda mediasi pada 12 Agustus merupakan jadwal pengganti dari agenda yang sebelumnya direncanakan pada 6 Agustus 2026. Jadwal sebelumnya ditunda karena hakim mediator berhalangan hadir.

Perubahan jadwal kemudian membuat agenda mediasi baru berbenturan dengan pekerjaan Ruben yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dia mengatakan pekerjaan tersebut tidak dapat diubah sehingga dirinya tidak bisa hadir langsung.

Ruben juga menyebut pemberitahuan mengenai jadwal pengganti diterima dalam waktu yang relatif mendadak. Kondisi itu membuat dirinya tidak memiliki kesempatan untuk menyesuaikan agenda pekerjaan.

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Meski tidak hadir, Ruben mengatakan telah menyampaikan pemberitahuan kepada pihak pengadilan sebelum pelaksanaan mediasi. Ia juga menyertakan alasan ketidakhadirannya melalui pihak terkait.

“Meskipun demikian, sebelum hari pelaksanaan mediasi, kami telah memberitahukan kepada pengadilan mengenai ketidakhadiran kami beserta alasan yang mendasarinya,” ujar Ruben. (jpnn)

Ruben Onsu membagikan bukti percakapan untuk menjelaskan alasan ketidakhadirannya dalam mediasi.


Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh

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