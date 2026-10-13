Ruben Onsu Ungkap Dampak Konflik dengan Sarwendah, Teman Ikut Terseret

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu mengungkapkan dampak persoalan yang tengah dihadapinya dengan mantan istrinya, Sarwendah.

Dia mengaku lelah karena masalah tersebut turut menyeret orang-orang disekitarnya.

Hal itu disampaikan Ruben Onsu melalui akun Instagram pribadinya.

Dia mengatakan bahwa teman-teman hingga sejumlah brand yang bekerja sama dengannya ikut menerima komentar negatif di media sosial.

“Pagi ini serang-serang, sana sini, temen-teman saya dan brand-brand yang bekerja sama dengan saya atas tuduhan keji dan sadis dari oknum yang mengerahkan buzzer untuk mengintimidasi account teman-teman saya, juga brand yang saya rasa tidak ada kaitannya dalam permasalahan ini untuk membenci saya,” tulis Ruben Onsu, Selasa (13/10).

Di tengah situasi tersebut, host Brownis itu turut menceritakan tekanan yang dirasakannya selama menghadapi persoalan.

Ruben Onsu selama ini berusaha menahan ego dan memilih diam. Namun, berbagai hinaan yang diterimanya membuat persoalan yang dihadapi tidak mudah untuk dilewati.

“Apa yang terjadi selama ini bukanlah hal yang mudah untuk saya lewati. Hinaan yang disampaikan melalui siaran langsung harus saya hadapi. Bahkan, ketika memberikan klarifikasi, saya tetap berusaha untuk tidak menyudutkan beliau dalam setiap penjelasan saya,” jelasnya.