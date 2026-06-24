Ruben Onsu Ungkap Rasa Syukur Bisa Berkumpul Lagi dengan Anak-anaknya

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu mengungkapkan rasa syukur setelah kembali bertemu dengan kedua putrinya, Thalia dan Thania.

Momen tersebut disebutnya sebagai jawaban atas doa yang selama ini dipanjatkan.

Ruben mengaku tidak menyangka dapat kembali berkumpul dengan kedua anaknya dalam suasana penuh kehangatan setelah melewati berbagai persoalan dalam kehidupan pribadinya.

"Semua karena Allah Swt, cuma itu yang bisa saya bilang," ujar Ruben Onsu, seperti dikutip dari kanal Cumicumi, Selasa (23/6).

Dia mengatakan pertemuan dengan Thalia dan Thania, menjadi salah satu nikmat yang paling disyukurinya.

Menurut Ruben, kesempatan itu merupakan bagian dari doa dan harapan yang akhirnya terkabul.

"Alhamdulillah bisa bertemu kedua anak saya, Thalia dan Thania. Saya tidak menyangka, mungkin ini bagian dari nazar saya. Saya juga diberi oleh-oleh sama anak dan sebagai ayah saya mengucapkan terima kasih," tuturnya.

Ruben menambahkan, selama menghadapi berbagai ujian hidup, ia memilih mendekatkan diri kepada Allah Swt dan menyerahkan seluruh perjalanan hidupnya melalui doa.