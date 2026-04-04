RUCI Art Space Boyong 32 Karya Seniman Indonesia ke Art Central HK 2026

jpnn.com, JAKARTA - RUCI Art Space berpartisipasi dalam Art Central Hong Kong 2026 (25–29 Maret 2026) sebagai bagian dari platform “Rising Currents”.

Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Ahmad Mahendra, menyampaikan melalui ‘Rising Currents’, Indonesia tidak hanya menghadirkan karya, tetapi juga memperkuat konektivitas antargaleri sebagai simpul penting dalam ekosistem seni rupa Indonesia.

"Inisiatif ini membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, sekaligus memastikan keberagaman praktik artistic talenta seni rupa Indonesia, baik yang emerging maupun yang sudah mapan, dapat terlibat secara inklusif dalam arena seni rupa global," ujar Mahendra di Jakarta, Sabtu (4/4).

Rising Currents adalah sebuah inisiatif unggulan yang diinisiasi oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui program Manajemen Talenta Nasional Seni Budaya (MTN Seni Budaya).

Sebagai salah satu ruang seni kontemporer terdepan di Indonesia, keikutsertaan RUCI merupakan bagian dari tahap Rekognisi Internasional dalam kerangka program MTN Seni Budaya, yang membuka peluang bagi talenta seni rupa Indonesia untuk tampil di panggung global, memperluas jejaring, serta memperkuat posisi Indonesia dalam lanskap seni kontemporer dunia.

Dalam Art Central Hong Kong 2026, "RUCI Art Space menghadirkan 32 karya dari dua seniman perempuan emerging berbasis di Jakarta, yaitu Cecil Mariani dan Aharimu, yang praktiknya merefleksikan dinamika narasi seni kontemporer Indonesia saat ini," jelas Mahendra.

Dia menambahkan untuk memastikan kelancaran presentasi internasional tersebut, FedEx Indonesia memberikan dukungan penuh dalam pengiriman seluruh karya.

Melalui layanan FedEx International Priority®, seluruh karya berhasil dikirim secara aman dan efisien dengan waktu pengiriman dua hari kerja hingga tiba di lokasi Art Central Hong Kong – mendukung kelancaran proses instalasi melalui pengiriman tepat waktu serta penanganan yang hati-hati terhadap asset budaya bernilai tinggi.