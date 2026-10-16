Rudal Houthi Hantam Istana Kepresidenan Yaman

jpnn.com - ADEN - Kelompok Houthi melancarkan serangan rudal ke istana kepresidenan di Aden, Yaman, Kamis (15/10).

"Serangan itu menghantam pusat komando yang terletak di dalam kompleks kepresidenan Al-Maashiq, yang digunakan oleh pasukan pemerintah dan koalisi militer pimpinan Arab Saudi yang mendukung mereka," ujar seorang menteri Yaman yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.

Arab Saudi dan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional -yang didukung oleh Saudi, belakangan ini terus-menerus menjadi sasaran serangan kelompok Houthi.

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Hal ini mengalihkan fokus perang yang lebih luas di Timur Tengah, yang sebelumnya mencuat akibat serangan AS-Israel terhadap Iran pada bulan Februari.

Kelompok Houthi yang konon didukung Iran telah menguasai wilayah yang luas di sepanjang garis pantai Laut Merah Yaman dalam beberapa pekan terakhir. Serangan balik pemerintah, yang dibantu oleh dukungan udara dari Arab Saudi, sejauh ini belum berhasil membalikkan keadaan.

Menteri Kesehatan Yaman Qasim Buhaibeh menyatakan bahwa serangan hari Kamis tersebut menewaskan lima orang dan melukai 16 lainnya, yang terdiri dari "petugas penjaga lokasi dan pegawai sipil".

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Seorang jurnalis AFP melihat kepulan asap membubung, sementara penduduk kota di wilayah selatan tersebut melaporkan mendengar suara ledakan selama serangan berlangsung. Ini merupakan serangan pertama terhadap kompleks tersebut sejak perang saudara di Yaman kembali berkobar pada bulan Juli.

Laporan menyebutkan kelompok Houthi menghantam pusat komando pasukan pemerintah Yaman dengan tiga rudal, dan pusat komando pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi di kompleks yang sama dengan dua rudal.