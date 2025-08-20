Rudal Ingatkan KPK Tak Jadikan OTT Alat Politik di Kasus Bupati Kolaka Timur
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyoroti pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Kolaka Timur Abdul Azis.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pimpinan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8), Lallo mengingatkan agar OTT tidak dijadikan alat politik.
Sebagai Wakil Ketua Mahkamah Partai NasDem, legislator yang akrab disapa Rudal ini mempertanyakan waktu pelaksanaan OTT yang bertepatan dengan Rapat Kerja Nasional Partai NasDem di Makassar.
"Bung Hatta mengatakan, ini bukan kata Rudi Lallo, kalau penegak hukum jadikan alat politik, maka rusaklah negeri ini," tegas Lallo.
Legislator Dapil Sulsel I itu menegaskan bahwa penegakan hukum harus berlandaskan motif hukum murni.
"Sebagai anak bangsa, saya sebagai mitra KPK, tentu kami hanya bisa mengingatkan untuk tidak ada betul-betul kasus yang diselidiki atas nama pendidikan masyarakat, murni motifnya hukum," tambahnya.
Lallo juga mengkritik strategi KPK yang dinilainya lebih mengedepankan OTT daripada pencegahan. Ia menyatakan bahwa KPK seharusnya melakukan langkah-langkah pencegahan terlebih dahulu ketika menemukan indikasi tindak pidana korupsi.
"Bukankah berarti KPK melakukan pembiaran Pak? Mengapa kemudian KPK tidak, 'hei hati-hati Bupati, kamu ada proyek sekian, kamu sudah ada bukti permulaan ini, ini sebelum ketangkap tangan ini'," ujar Lallo.
Legislator Dapil Sulsel I itu menegaskan bahwa penegakan hukum harus berlandaskan motif hukum murni.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- KPK Bakal Panggil Lisa Mariana sebagai Saksi Kasus Korupsi di Bank Daerah
- KPK Periksa Mantan Dirjen Kemenkeu Boediarsa Terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalan
- KPK Panggil Mulyadi Widjojo Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi Akuisisi PT Jembatan Nusantara
- Adies Kadir Sebut Tak Ada Kenaikan Gaji & Tunjangan Beras untuk Anggota DPR
- 5 Berita Terpopuler: Menkeu Sri Mulyani Sebut Guru Beban Negara, tetapi Katanya Hoaks, Simak Peringatan Mendagri
- Habiburokhman: Komisi III DPR Tak Ada Agenda Rapat Bahas Perkara BLBI Bank Swasta dengan KPK