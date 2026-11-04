Rudal NasDem Minta Aktor Intelektual di Balik Penyadapan Presiden Diusut
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo berharap pengusutan kasus penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto berhenti ke pihak yang diduga menjalankan tindakan di lapangan.
Legislator fraksi NasDem itu meminta aktor intelektual di balik penyadapan Presiden Prabowo harus diungkap kepolisian.
"Harus diusut sampai tuntas. Siapa yang melakukan, siapa yang memerintahkan, siapa yang memfasilitasi, dan siapa intelektual di balik perbuatan itu harus diungkap secara terang," kata Lallo kepada awak media, Rabu (4/11).
Dia mengatakan aparat penegak hukum harus menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, termasuk kemungkinan adanya pihak yang merencanakan, memerintahkan, memfasilitasi, maupun mengambil keuntungan dari penyadapan.
"Jangan sampai hanya pelaku lapangan yang diproses, sementara aktor utama yang berada di belakangnya tidak tersentuh,” ungkap Lallo.
Dia mengingatkan penanganan perkara menyangkut dugaan penyadapan harus memberikan kepastian hukum.
Termasuk, kata Lallo, penanganan perkara harus menjawab keresahan masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan dan instrumen negara.
“Negara tidak boleh kalah terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan. Penegakan hukum harus berjalan secara objektif, transparan, dan tanpa pandang bulu,” ujar legislator Dapil I Sulawesi Selatan (Sulsel) itu.
Anggota Komisi III Rudianto Lallo menyebut tindakan ilegal terhadap Presiden RI seperti penyadapan, harus ditangani secara serius.
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