Rudal NasDem Raih KWP Award: Legislatif Humanis dan Responsif

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, meraih penghargaan KWP Award 2026 sebagai Legislator Muda paling humanis dan responsif. Penghargaan dari Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas gaya komunikasi Rudianto yang dinilai dekat dengan masyarakat serta terbuka dalam menyerap aspirasi publik.

Pria yang akrab disapa Rudal itu mengaku bersyukur atas penghargaan yang diterimanya. Menurutnya, capaian ini bukan sekadar pengakuan, tetapi juga pengingat untuk terus bekerja lebih baik sebagai wakil rakyat. “Ini bukan cuma untuk saya pribadi, tapi jadi pengingat agar saya tetap konsisten mendengar dan memperjuangkan suara masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resminya, Kamis (16/4).

Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sulawesi I, Rudianto menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan respons cepat terhadap berbagai persoalan di masyarakat. “Kami harus benar-benar hadir, mau mendengar, dan cepat merespons. Itu yang selalu saya pegang dalam menjalankan amanah,” katanya.

Baca Juga: Bambang Patijaya DPR Raih KWP Award 2026 Perihal Pimpinan Fokus Transisi Energi

Menurut Rudianto, tema KWP Award 2026, “Mengawal Perjuangan, Mengapresiasi Dedikasi: Bersama Mewujudkan Indonesia Emas”, sangat relevan dengan peran dan tanggung jawab seorang legislator. “Tema ini mengingatkan kami bahwa tugas wakil rakyat bukan hanya membuat undang-undang, tetapi juga mengawal setiap perjuangan masyarakat dan memastikan hasilnya benar-benar dirasakan. Dedikasi itu harus nyata, bukan sekadar slogan,” ujarnya.

Ia menambahkan, untuk mewujudkan Indonesia Emas dibutuhkan kerja bersama yang konsisten antara pemerintah, DPR, dan masyarakat. “Kalau kita ingin Indonesia maju, kuncinya ada pada keberpihakan terhadap rakyat dan keseriusan dalam bekerja. Itu yang harus terus dijaga,” tambahnya.

Ajang KWP Award 2026 ini menjadi wadah apresiasi bagi para legislator, senator, hingga mitra kerja parlemen yang dinilai memberi dampak nyata lewat kerja-kerja legislasi dan pengawasan. Tahun ini, lebih dari 60 nama masuk dalam daftar penerima penghargaan. (tan/jpnn)



