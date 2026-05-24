Rudi Hartono Bangun DPR Soroti Pemadaman Listrik di Sejumlah Wilayah Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI dari derah pemilihan Sumatera Utara (Sumut) Rudi Hartono Bangun menyoroti terjadinya pemadaman listrik massal atau blackout di sejumlah wilayah Sumatra pada Jumat (22 /5/ 2026) dari siang hingga malam.

Berdasarkan informasi yang beredar, gangguan tersebut terjadi akibat black out pada sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).

Pemadaman yang cukup lama tersebut juga membuat masyarakat menjadi terganggu beraktiviras.

Baca Juga: Polisi Intensifkan Patroli di Daerah Sumut yang Mengalami Pemadaman Listrik

Rudi Hartono Bangun mendesak PT PLN (Persero) untuk melakukan evaluasi total dan menyeluruh terhadap infrastruktur dan jaringan utama kelistrikan di Sumatera agar pemadaman massal tidak terulang kembali.

Jika pelanggan ternyata memgalami kerugian besar akibat pemadaman tersebut, Rudi Hartono Bangun mendorong PLN mengambil kebijakan untuk memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak.

Rudi Hattono Bangun juga mengingatkan pihak PLN agar memperbaiki tata kelola dan meningkatkan mitigasi dalam mengelola pasokan listrik nasional,

Baca Juga: Jawaban PLN Ditanya Kompensasi Imbas Pemadaman Listrik

Akibat pemadaman yang terjadi, sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut III, dirinya menerima banyak masyarakat yang memgeluh akibat pemadaman listrik itu.

"Saya sebagai wakil rakyat dari Sumut III, mewakili banyak konstituen yang menyampaikan keluhan, dan meminta jajaran PLN Wilayah Sumbagut agar segera melakukan perbaikan jaringan listrik yang padam sehingga masarakat tidak resah," ujar Rudi Hartono Bangun.