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Rudi Hartono Bangun Ingatkan BUMN Farmasi Optimalkan Aset Sebelum Realisasikan Penambahan Belanja

Rudi Hartono Bangun Ingatkan BUMN Farmasi Optimalkan Aset Sebelum Realisasikan Penambahan Belanja
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Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun saat kunjungan kerja spesifik ke PT Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Jum'at (13/11/2026). Foto: Dok. DPR

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengingatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) farmasi agar mengoptimalkan aset yang telah dimiliki sebelum merealisasikan penambahan belanja modal atau capital expenditure (CAPEX).

Menurutnya, fasilitas produksi yang sudah tersedia perlu diberdayakan agar investasi perusahaan memberikan manfaat nyata dan tidak berujung pada aset menganggur.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut III ini menyebut sejumlah perusahaan farmasi milik negara, seperti Kimia Farma, Indofarma, INUKI, dan Bio Farma, telah memiliki gedung maupun fasilitas pabrik.

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Namun, berdasarkan paparan yang diterimanya, masih terdapat fasilitas yang belum aktif atau belum dimanfaatkan secara optimal.

"Saya ingin mengingatkan, dari paparan yang lima tahun lalu atau sebelum yang lima tahun lalu, banyak aset-aset kimia, indofarma, inuki, biofarma ini sudah ada gedungnya Pak. Pabrik, tetapi ada yang nggak aktif gitu ya kondisinya, Pak,” ujar Rudi saat kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).

Dia mempertanyakan alasan fasilitas yang sudah tersedia belum diberdayakan untuk menunjang kegiatan usaha.

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Padahal, aset tersebut berpotensi dimanfaatkan kembali untuk mendukung kegiatan produksi maupun pengembangan produk farmasi. Dirinya juga menyinggung peluang pemanfaatan aset untuk mendukung inovasi produk.

Rudi Hartono Bangun mengingatkan agar fasilitas yang telah dibangun tidak dibiarkan terbengkalai, sementara perusahaan masih memiliki kebutuhan untuk mengembangkan kapasitas dan kegiatan produksinya.

Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengingatkan BUMN farmasi agar mengoptimalkan aset yang telah dimiliki sebelum merealisasikan penambahan belanja.

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