Rudi Soedjarwo Comeback Lewat 'Dan Bandung', Angkat Drama Romansa Remaja

jpnn.com - Romantisme Kota Bandung kembali menjadi tema dari film romansa karya rumah produksi Verona Films berjudul 'Dan Bandung'.

Diadaptasi dari novel karya penulis legendaris, Pidi Baiq, pengumuman ini ditandai dengan perilisan resmi trailer dan teaser poster di Kota Bandung.

Berbeda dengan karya-karya berlatar Bandung sebelumnya, Dan Bandung menawarkan eksplorasi cerita yang lebih modern, relatable, dan mendalam.

Film ini menyoroti kisah cinta beda kasta antara Basil (Samo Rafael) dan Elma (Shanna Shannon), dua remaja yang tumbuh dari latar belakang dunia yang bertolak belakang. Namun keduanya berjuang keras untuk menyatukan perasaan mereka di tengah lingkungan yang tidak mendukung.

Tidak hanya berfokus pada sisi maskulin, film ini memberikan porsi besar pada perspektif perempuan melalui karakter Elma.

Penonton akan diajak menyelami konflik emosional seorang remaja perempuan yang berhadapan dengan strict parents, trauma akibat kekangan orang tua, serta bagaimana kehadiran sistem pendukung seperti sahabat perempuan yang saling menjaga menjadi penyelamat hidupnya.

Melalui Basil, Elma akhirnya mulai berani melihat dan menjelajahi dunia baru yang selama ini terkunci dari hidupnya.

Pidi Baiq, selaku penulis novel, menyatakan antusiasmenya terhadap adaptasi ini.