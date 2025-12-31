Rudianto Lallo Nilai Reformasi Polri di Bawah Jenderal Sigit Berjalan Tepat

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengapresiasi kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sepanjang tahun 2025 yang dinilai menunjukkan perbaikan signifikan, baik dari sisi pelayanan publik maupun penegakan disiplin internal.

Apresiasi tersebut disampaikan Rudianto menanggapi Rilis Akhir Tahun Polri 2025 yang dipaparkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, termasuk hasil survei yang menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Dalam pemaparannya, Kapolri menyebutkan bahwa sejumlah lembaga survei nasional dan internasional mencatat penilaian positif publik terhadap kinerja Polri.

Baca Juga: Kapolri Sampaikan Permohonan Maaf

Hasil survei Litbang Kompas, misalnya, menempatkan Polri sebagai salah satu lembaga negara dengan tingkat kepercayaan tertinggi, sekaligus menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya masyarakat.

Rudianto menilai capaian tersebut merupakan indikator bahwa reformasi yang dijalankan Polri mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Hasil survei ini tidak datang begitu saja. Ini buah dari kerja keras personel Polri di lapangan, sekaligus komitmen pimpinan dalam mendorong profesionalisme dan pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Rudianto, Rabu (31/12).

Baca Juga: Komisi Reformasi Polri Sudah Dengar Pernyataan Kapolri soal Penempatan Polisi di Luar Struktur

Rudianto menegaskan, kepercayaan publik merupakan modal utama bagi Polri dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, perlindungan, dan pengayoman masyarakat.

Oleh karena itu, capaian tersebut harus dijaga dengan konsistensi dan kerja nyata, bukan sekadar angka survei.