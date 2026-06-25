Rudy Mas'ud Resmikan Awang Faroek Tower, Layanan Jantung Modern Hadir di Kaltim

jpnn.com - BALIKPAPAN - Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud meresmikan Gedung Jantung Terpadu Awang Faroek Tower di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo (RSKD) Balikpapan, Rabu (24/6).

Kaltim pun kini memiliki pusat layanan jantung yang lebih modern.

Peresmian gedung tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat layanan kesehatan, khususnya penanganan penyakit jantung bagi masyarakat Kaltim.

Plt Direktur RSKD Balikpapan Ahmad Jais mengatakan pembangunan gedung itu didorong tingginya kasus penyakit kardiovaskular di Kalimantan Timur.

Menurut dia, dalam tiga tahun terakhir RSKD telah menangani 2.238 kasus penyakit jantung dengan tingkat keberhasilan tindakan mencapai 99 persen.

Selain itu, rumah sakit tersebut juga telah melakukan 40 operasi bedah jantung terbuka atau Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) dengan tingkat keberhasilan mencapai 95 persen.

"Rumah sakit yang unggul tidak cukup memiliki gedung megah dan alat canggih. Tetapi juga harus didukung tata kelola yang baik, SDM yang kompeten, serta pelayanan yang ramah dan profesional. Itulah ikhtiar kami menjaga kesehatan jantung masyarakat Kalimantan Timur," kata Ahmad Jais, Kamis (25/6).

Gedung Jantung Terpadu Awang Faroek Tower dilengkapi berbagai fasilitas modern, termasuk ruang Cath Lab B-Plan pertama di Kalimantan yang akan memperkuat layanan diagnostik dan tindakan intervensi jantung.