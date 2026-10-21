Rudy Memuji Presiden Prabowo soal Honorer jadi PPPK, Berharap Ada Lagi Terobosan Besar
jpnn.com - BOGOR - Kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam penataan pegawai telah memberikan kepastian status honorer, termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Demikian dikatakan Bupati Bogor Rudy Susmanto di Cileungsi, Selasa (20/10).
Rudy menyebutkan sekitar 13.000 pegawai honorer telah dilantik menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu dan PPPK paruh waktu, sejak dirinya bersama Wakil Bupati Ade Ruhandi mulai memimpin Kabupaten Bogor pada 20 Februari 2025.
"Sejak saya memimpin Kabupaten Bogor pada 20 Februari 2025 hingga hari ini, alhamdulillah sudah sekitar 13.000 pegawai PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu, yang telah dilantik," kata Rudy.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas kebijakan pemerintah pusat yang dinilai memberikan kesempatan bagi tenaga honorer untuk memperoleh kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi di lingkungan pemerintahan.
Menurut Rudy, pengangkatan ribuan PPPK tersebut menjadi bagian penting dari upaya penataan sumber daya manusia aparatur sekaligus meningkatkan kepastian status kepegawaian bagi tenaga honorer di Kabupaten Bogor.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tenaga honorer, termasuk guru dan tenaga pendidik, yang belum memperoleh kesempatan pengangkatan melalui skema PPPK.
Pemerintah Kabupaten Bogor, kata dia, terus berupaya memperhatikan keberlangsungan status kepegawaian mereka dengan mengikuti kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Presiden Prabowo dinilai memberikan kepastian status para honorer setelah bertahun-tahun mengabdi, dengan mengangkat mereka jadi PPPK dan PPPK Paruh Waktu.
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