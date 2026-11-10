Rudy Siap jika Gaji PPPK Penuh Waktu Hasil Alih Status Ditanggung APBD

jpnn.com - BOGOR – Hingga hari ini belum terbit regulasi yang mengatur hal teknis pengangkatan PPPK paruh waktu lintas profesi menjadi PPPK penuh waktu, termasuk soal penganggaran untuk gaji.

Untuk guru PPPK penuh waktu sudah ada gambaran bahwa mereka nantinya berada di bawah naungan Kemendikdasmen dengan gaji bersumber dari APBN.

Begitu pun PPPK tenaga kesehatan di bawah kemenkes dan Satpol PP serta petugas pemadam kebakaran (damkar) berada di lingkup kemendagri.

Namun, bagaimana dengan tenaga teknis lainnya?

Terkait hal tersebut, Bupati Bogor Rudy Susmanto memastikan pemerintah daerah setempat tidak khawatir terhadap beban anggaran pengangkatan 9.687 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027.

Rudy mengatakan kemampuan fiskal daerah mencukupi untuk membiayai seluruh Aparatur Sipil Segara (ASN), termasuk PPPK yang akan mengalami perubahan status kepegawaian.

"Kemampuan fiskal kita cukup untuk membiayai seluruh aparatur sipil negara, baik PPPK paruh waktu maupun penuh waktu," kata Rudy di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (9/11).

Dia menjelaskan bahwa embiayaan PPPK paruh waktu selama ini juga telah dialokasikan melalui APBD Kabupaten Bogor sehingga pemerintah daerah siap menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat.