Rujuk dengan Mantan Istri, Fahmi Bo Dapat Pesan Penting dari Anak
Fahmi Bo saat ditemui di kediamannya, kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, baru-baru ini. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Fahmi Bo telah resmi menikah kembali alias rujuk dengan mantan istrinya, Nita Anita Khairiyah pada Minggu (23/11).

Pernikahan keduanya digelar secara sederhana di kontrakan Fahmi Bo, kawasan Jakarta Barat.

Sebelum menikah, pemain sinetron Lupus itu ternyata sempat mendapat pesan khusus dari anak bungsunya.

Kepada Fahmi Bo, anak bungsunya itu hanya meminta agar prahara rumah tangga kedua orang tuanya yang dahulu tidak lagi terulang di masa depan.

Buah hati hanya ingin melihat orang tuanya hidup rukun dan bahagia.

"Yang kecil saja, yang persyaratan ke ayahnya. Jangan diulangi-ulangi yang dulu-dulu masalah yang dulu, jangan ribut besar lagi sama Ibu," kata Nita Anita di kawasan Jakarta Barat, Minggu (23/11).

"Pokoknya adem-adem ayem saja," sambungnya.

Fahmi Bo turut membenarkan pernyataan dari buah hatinya tersebut.

