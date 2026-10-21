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Ruko Pasar Cimanggis Bakal Dibongkar, Pemkot Janji Menjembatani Relokasi Pedagang

Ruko Pasar Cimanggis Bakal Dibongkar, Pemkot Janji Menjembatani Relokasi Pedagang
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Kondisi Pasar Cimanggis pascaledakan, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (14/10/2026). (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Sisa-sisa ledakan hebat yang menghantam kawasan Pasar Cimanggis, Tangerang Selatan, Rabu lalu, kini menyisakan nestapa bagi para pedagang.

Bangunan ruko tempat mereka mengadu nasib dipastikan tak bisa lagi diselamatkan.

Melihat langsung kondisi di lapangan, Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan berdiri di antara puing-puing bangunan.

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Bersama tim penilik bangunan dari Dinas Cipta Karya, pemeriksaan struktur langsung dilakukan untuk menakar seberapa parah kerusakan yang terjadi.

Hasil pengamatan awal menunjukkan dampak ledakan yang cukup mengerikan.

Struktur utama bangunan, mulai dari kolom hingga balok induk, mengalami pemicu retakan parah (cracking) dan lekukan (buckling).

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Secara teknis, bangunan ini sudah mati angin. Jika dipaksakan beroperasi, potensi kegagalan struktur berisiko membahayakan nyawa siapa saja di dalamnya. Tak ada pilihan aman selain meratakannya dengan tanah.

"Jadi kemungkinan besar gedung-gedung ini akan kami segera lakukan demolish atau penghancuran," ujar Pilar dalam keterangannya, Rabu (21/10).

Sisa-sisa ledakan hebat yang menghantam kawasan Pasar Cimanggis, Tangerang Selatan, Rabu lalu, kini menyisakan nestapa bagi para pedagang.

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