Rumah Akita 3 di Bandung Selatan Ludes Terjual, Matahariland Mulai Pasarkan Ruko

jpnn.com, JAKARTA - Pengembang properti Matahariland mulai memasarkan unit rumah toko (ruko) di kawasan Akita 3, Cikoneng, Bandung Selatan.

Langkah itu menyusul habis terjualnya seluruh unit rumah di klaster tersebut.

Peluncuran awal atau soft launching Ruko Akita 3 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ruang usaha di kawasan hunian yang terus dikembangkan.

General Manager Sales & Marketing Matahariland Irving Baradian Tantoso mengatakan penjualan rumah di Akita 3 berhasil melampaui target yang ditetapkan perusahaan.

Seluruh unit bahkan terjual lebih cepat dari perkiraan awal.

"Sesuai janji, tidak sampai akhir tahun unit-unit perumahan sudah sold out. Kami bersyukur minat dan antusiasme yang besar dari konsumen," ujar Irving dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/11).

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Menurut Irving, capaian penjualan tersebut menjadi salah satu pertimbangan perusahaan untuk melanjutkan pengembangan kawasan melalui penyediaan ruang komersial.

Matahariland juga mulai menawarkan Ruko Akita 3 dalam jumlah terbatas, yang menyasar pelaku usaha maupun investor properti.