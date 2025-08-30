menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Rumah Anggota DPR Eko Patrio Ikut Dijarah Massa

Rumah Anggota DPR Eko Patrio Ikut Dijarah Massa

Rumah Anggota DPR Eko Patrio Ikut Dijarah Massa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Suasana di rumah Eko Patrio. Foto: tangkapan layar

jpnn.com, JAKARTA - Kediaman anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, dijarah massa pada Sabtu (30/8/2025) malam.

Peristiwa ini terjadi setelah sebelumnya rumah anggota DPR RI Ahmad Sahroni juga menjadi sasaran penjarahan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, massa mulai berkumpul di Jalan Denpasar sejak pukul 20.00 WIB.

Baca Juga:

Awalnya mereka hanya menunggu di pinggir jalan, sebelum akhirnya memaksa satpam perumahan membuka portal yang tertutup rapat.

Satpam pun tidak kuasa menghalangi saat massa membuka paksa akses masuk ke rumah Eko Patrio.

Sesampainya di rumah Eko Patrio, massa melarang adanya perekaman, termasuk oleh awak media.

Baca Juga:

Upaya personel TNI Kodam Jaya yang berjaga untuk meredam kerumunan tidak digubris, sehingga situasi makin tidak terkendali.

Massa kemudian mendobrak pagar besi dan berbondong-bondong masuk ke pekarangan. Sejumlah kaca rumah pecah akibat amukan mereka.

Kediaman anggota DPR RI Eko Patrio di Kuningan, Jakarta Selatan, dijarah massa..

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI