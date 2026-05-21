menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Rumah Anggun di Paris Dua Kali Kemalingan, Koleksi Berlian Ikut Raib

Rumah Anggun di Paris Dua Kali Kemalingan, Koleksi Berlian Ikut Raib

Rumah Anggun di Paris Dua Kali Kemalingan, Koleksi Berlian Ikut Raib
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penyanyi Anggun di Jakarta. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Anggun mengungkap pengalaman pahit kehilangan berlian di kediamannya, Paris.

Anggun mengatakan berlian tersebut dibelinya dari hasil kerja keras membangun karier internasional di Eropa pada awal 2000-an.

Menurut pelantun Snow on the Sahara itu, berlian itu memiliki nilai emosional yang sangat besar karena menjadi simbol perjuangannya di dunia musik internasional.

Baca Juga:

“Sayang sekali hilang, padahal ada dalam safety box di rumah, tetapi ya begitulah, tinggal di Paris, kawan-kawan. Ternyata kemalingan,” ujar Anggun.

Dia mengaku kejadian tersebut menjadi pengalaman yang sangat membekas dalam hidupnya karena barang yang hilang bukan sekadar aksesori biasa.

Anggun juga menilai anggapan bahwa tinggal di Eropa selalu aman dan bebas dari tindak kriminal tidak sepenuhnya benar.

Baca Juga:

Menurutnya, tingkat kriminalitas di sejumlah kota besar Eropa kini makin meningkat dibanding beberapa tahun lalu.

“Aku kemalingan dua kali. Jadi, jangan pada mikir kalau di Eropa itu selalu aman, no,” katanya.

Anggun mengungkapkan bahwa rumahnya di Paris, sudah dua kali kemalingan hingga koleksi berliannya raib.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI