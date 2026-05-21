Rumah Anggun di Paris Dua Kali Kemalingan, Koleksi Berlian Ikut Raib

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Anggun mengungkap pengalaman pahit kehilangan berlian di kediamannya, Paris.

Anggun mengatakan berlian tersebut dibelinya dari hasil kerja keras membangun karier internasional di Eropa pada awal 2000-an.

Menurut pelantun Snow on the Sahara itu, berlian itu memiliki nilai emosional yang sangat besar karena menjadi simbol perjuangannya di dunia musik internasional.

“Sayang sekali hilang, padahal ada dalam safety box di rumah, tetapi ya begitulah, tinggal di Paris, kawan-kawan. Ternyata kemalingan,” ujar Anggun.

Dia mengaku kejadian tersebut menjadi pengalaman yang sangat membekas dalam hidupnya karena barang yang hilang bukan sekadar aksesori biasa.

Anggun juga menilai anggapan bahwa tinggal di Eropa selalu aman dan bebas dari tindak kriminal tidak sepenuhnya benar.

Menurutnya, tingkat kriminalitas di sejumlah kota besar Eropa kini makin meningkat dibanding beberapa tahun lalu.

“Aku kemalingan dua kali. Jadi, jangan pada mikir kalau di Eropa itu selalu aman, no,” katanya.