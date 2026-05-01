Rumah Anisa eks Cherrybelle Hangus Terbakar, Begini Kronologinya

jpnn.com, BANDUNG - Rumah pribadi orang tua Anisa Rahma, eks member girl band Cherrybelle, yang terletak di Jalan Kebon Bibit, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, hangus terbakar.

Ketua RW 10, Nana Garmana mengatakan, insiden kebakaran yang menghanguskan rumah Anisa Rahma itu terjadi pada Kamis (30/4/2026) dini hari.

"Jadi intinya, kurang lebih jam 3 dini hari dibangunkan oleh warga, Pak Heri, dikasih tahu ada kebakaran, juga ada petugas kemanan kami di lingkungan," kata Nana saat ditemui di rumahnya, Jumat (1/5).

Setelah mendapatkan laporan, Nana bergegas mendatangi rumah Anisa Rahma, yang jaraknya hanya 200 meter dari rumahnya.

Namun, setibanya di lokasi kejadian, Nana melihat kobaran api sudah membesar.

Dia pun segera menghubungi petugas pemadam kebakaran dan polsek setempat.

"Saya jalan ke sana, api sudah cukup besar, saya balik ke rumah, ambil HP, saya telepon polsek, telepon Koramil, saya panik dan istri saya juga telepon damkar," jelasnya.

Menunggu petugas damkar datang, Nana dibantu warga lainnya lantas mengevakuasi penghuni rumah.