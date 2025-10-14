Rumah Atalia Praratya Kamil di Bandung Dijaga Polisi, Ternyata Ini Penyebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Kediaman pribadi anggota DPR RI Atalia Praratya di Jalan Ciumbuleuit, Kota Bandung, dijaga petugas kepolisian seusai rencana aksi demo oleh sekelompok massa di Kota Bandung.

Rencana itu buntut penyataan Atalia soal usulan pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur yang ambruk memakai APBN, yang menurutnya harus dikaji secara hati-hati.

Pantauan JPNN di lokasi, rumah pribadi istri eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu sudah dijaga sejumlah polisi sejak pagi hari.

Namun sampai berita ini ditulis pukul 13.30 WIB, belum ada massa aksi yang datang. Situasi di rumah Atalia itu pun masih sepi dan kondusif.

Kapolsek Cidadap Kompol Rudhi Gindriansyah mengatakan pihaknya menerima informasi soal adanya rencana aksi demo oleh kelompok santri di Bandung.

Aksi demo ini pun tak ada kaitannya dengan dugaan korupsi yang tengah didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bukan penggeledahan, tetapi ada info tentang para santri yang mau demo," kata Rudhi saat ditemui JPNN di lokasi, Selasa (14/10/2025).

Rudhi pun membenarkan, jika agenda rencana massa aksi hari ini menyoal komentarnya mengenai pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo.