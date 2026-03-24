Rumah di Demang Lebar Daun Terbakar Akibat Lemparan Benda Misterius
jpnn.com, PALEMBANG - Dua orang tak dikenal (OTK) terekam melakukan aksi pelemparan benda diduga bom molotov atau bahan mudah terbakar ke sebuah rumah di Jalan Demang Lebar Daun Palembang, Selasa (24/3) pukul 02.24 WIB.
Akibat kejadian tersebut, api sempat berkobar dan merusak bemper depan mobil milik penghuni rumah serta merusak rolling door ruko/usaha di area tempat kejadian perkara.
Jajaran Polsek Ilir Barat I Palembang menerima laporan awal melalui layanan darurat 110 pada pukul 06.00 WIB dan langsung bergerak menuju tempat kejadian perkara (TKP).
Petugas tiba di lokasi sekitar pukul 06.30 WIB dan segera melakukan pengamanan TKP, olah tempat kejadian perkara, serta pengumpulan keterangan saksi.
Selanjutnya, korban didampingi petugas untuk membuat laporan resmi di Polda Sumatera Selatan dengan nomor LP/B/427/III/2026/SPKT/POLDA SUMSEL.
Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, terdengar suara lemparan ke arah pekarangan rumah sebelum ditemukan pecahan botol yang mengeluarkan api.
Diduga terdapat beberapa botol berisi cairan mudah terbakar yang dilemparkan ke area rumah, dengan sebagian masuk ke dalam pekarangan dan sebagian lainnya berada di luar.
Lemparan tersebut mengenai kendaraan milik korban serta bagian dinding rumah dan rolling door usaha di sekitar lokasi.
Rumah di Jalan Demang Lebar Daun Palembang dilempar benda mudah terbakar. Akibatnya ban mobil dan rolling door rusak.
- Pererat Silaturahmi dengan Masyarakat, Cik Ujang Gelar Open House Idulfitri
- BSI Maslahat Salurkan 35 Ton Zakat Fitrah, Pemulung Bersukacita
- Kemacetan Lintas Timur Jambi-Palembang Diperparah Truk Barang
- Ini Rute Alternatif Jalur Mudik Jambi Palembang, Catat!
- Diresmikan Gubernur Herman Deru, Wajah Baru Tugu Cempako Telok Sarat Makna Filosofis
- Tenggelam di Sungai Komering, Zainudin Ditemukan Meninggal Dunia