JPNN.com » Kriminal » Rumah di Jakpus Dijadikan Laboratorium Narkoba

Rumah di Jakpus Dijadikan Laboratorium Narkoba

Rumah di Jakpus Dijadikan Laboratorium Narkoba
Barang bukti yang diamankan dari clandestine lab atau laboratorium gelap narkotika jenis tembakau sintetis di wilayah Jakarta Pusat, Jumat (17/4/2026). ANTARA/HO-Ditresnarkoba Polda Metro Jaya

jpnn.com, JAKARTA - Polisi membongkar praktik clandestine lab atau laboratorium rahasia narkotika jenis tembakau sintetis di wilayah Jakarta Pusat, Jumat (17/4) malam.

"Dalam pengungkapan ini, mengamankan seorang terduga pelaku berinisial R (25) di kawasan Senen, Jakarta Pusat," kata Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Kompol Indah Hartantiningrum dalam keterangannya, Minggu.

Indah menjelaskan pengungkapan dilakukan sekitar pukul 22.30 WIB setelah petugas menerima informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

"Dari hasil penyelidikan, tim Unit 2 Subdit 1 berhasil mengamankan terduga pelaku di sebuah unit apartemen di kawasan Salemba, Senen, yang dijadikan lokasi produksi," katanya.

Dari penggeledahan tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa tembakau sintetis siap edar, ganja, bibit tembakau sintetis serta sejumlah peralatan produksi seperti kompor listrik, bejana, botol alkohol, dan alat semprot.

"Selain itu, ditemukan pula kemasan siap pakai, plastik klip, serta timbangan digital yang diduga digunakan untuk proses distribusi," ucap Indah.

Adapun barang bukti yang diamankan berupa bibit tembakau sintetis seberat 235 gram, 5 kg tembakau produksi, alkohol, botol kaca kemasan, serta kompor listrik untuk produksi tembakau sintetis.

"Untuk modus penjualan jenis narkotika tembakau sintetis melalui akun media sosial yang dihubungkan oleh penjual dan juga pembeli," kata Indah.

Polisi membongkar praktik clandestine lab atau laboratorium rahasia narkoba di Jakpus.

