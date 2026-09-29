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Rumah Didatangi Orang Minta Bantuan, Sule: Pernah Merasakan

Rumah Didatangi Orang Minta Bantuan, Sule: Pernah Merasakan
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Sule. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Sule mengaku beberapa kali didatangi oleh orang tidak dikenal saat berada di rumah.

Pengakuan tersebut diungkapkannya saat menjadi bintang tamu program Pagi Pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Menurutnya, orang-orang tersebut datang untuk meminta bantuan atau meminjam uang.

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“Ada, ada beberapa ada lah. Enggak terlalu banyak juga tapi ada lah,” kata Sule.

Meski demikian, ayah Rizky Febian itu tidak menjadikan hal tersebut sebagai masalah besar.

Sebab, Sule memahami kondisi orang yang datang kepadanya lantaran pernah merasa hidup susah.

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“Bukan berbicara tentang masalah kaya atau tidak. Maksudnya kan kalau dalam hal ini, kita juga sama pernah merasakan hal ketika kita minjam ataupun kita minta sama teman, enggak dikasih,” tutur pelantun Susis itu.

Sule mengaku pernah merasakan kebingungan hingga kesulitan ketika sedang membutuhkan bantuan.

Komedian Sule mengaku beberapa kali didatangi oleh orang tidak dikenal saat berada di rumah.

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