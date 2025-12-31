Rumah Diding Boneng Ambruk, Begini Kronologinya

jpnn.com, JAKARTA - Aktor senior Diding Boneng baru saja mengalami kejadian yang memilukan.

Sebab, rumah miliknya yang berada di kawasan Matraman, Jakarta, ambruk pada Minggu (28/12) lalu.

Diding Boneng mengatakan, rumahnya mengalami kerusakan hingga roboh setelah hujan deras mengguyur daerah tersebut.

Ketika peristiwa itu terjadi, pemain film Warkop DKI tersebut tidak berada di rumah.

"Saya kebetulan lagi di luar. Lagi tidak di rumah. Saya sampai kira-kira baru setengah jam kejadian. Ini sudah hancur di tengah tuh," kata Diding Boneng di kawasan Matraman, Jakarta, Senin (29/12).

Pria berusia 75 tahun itu menyebut bahwa bagian rumahnya yang mengalami kerusakan cukup parah terletak dari area tengah hingga belakang.

"Dari tengah ke belakang tuh yang parah. Dari tengah rumah ke belakang," tambah Diding Boneng.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua RT setempat, Giman, mengatakan, peristiwa itu terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut.