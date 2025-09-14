Rumah Dijarah, Eko Patrio Kini Mengontrak di Pinggiran Jakarta
jpnn.com, JAKARTA - Pelawak sekaligus anggota DPR RI nonaktif, Eko Patrio kini harus menjalani hari-harinya dengan mengontrak di sebuah hunian di pinggiran Jakarta.
Keputusan tersebut diambil setelah rumah pribadinya dijarah oleh massa beberapa waktu lalu, sehingga menyebabkan kerusakan parah dan kehilangan seluruh harta benda.
"Ya, sementara saya masih ngontrak sekarang di suatu tempat di pinggiran Jakarta," kata Eko Patrio di Polda Metro Jaya, baru-baru ini.
Tidak hanya kerugian materiel, Eko menjelaskan penjarahan yang menimpa kediamannya juga meninggalkan trauma psikologis.
Bukan hanya Eko, dampak trauma psikologis juga memengaruhi keluarganya sempat merasa enggan untuk keluar rumah pasca-kejadian tersebut.
Mengenai rencana ke depan, Eko mengaku belum bisa memikirkan banyak hal terkait rumahnya yang hancur.
Dia hanya bisa berharap ada rezeki untuk dapat memperbaiki kembali hunian yang telah dibangunnya dengan susah payah.
"Untuk rumah saya belum kepikiran, semoga ada rejeki saya mau benerin rumah saya," tuturnya.
