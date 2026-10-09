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Rumah Dinas TNI Disulap Jadi Tempat Judi Online, Oknum Prajurit Ditahan

Rumah Dinas TNI Disulap Jadi Tempat Judi Online, Oknum Prajurit Ditahan
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Kapuspen Mabes TNI Mayjen TNI Muhammad Nas. (ANTARA/Walda Marison)

jpnn.com, JAKARTA - Rumah dinas TNI di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung, Jakarta Timur, dijadikan tempat judi online (judol).

Seorang oknum TNI ditahan oleh Polisi Militer Komando Daerah Militer (Pomdam) Jaya.

Oknum TNI itu bernama Letkol (Inf) Arman yang diketahui sebagai Kepala Seksi Intelijen Garnisun Tetap (Kasi Intel Gartap) 1/Jakarta.

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"Rumah dinas itu yang ditempati oleh yang bersangkutan dan sudah ditahan dalam rangka pemeriksaan di Pomdam Jaya," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Muhammad Nas saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Nas melanjutkan hingga saat ini pihak Pomdam Jaya masih menelusuri keterlibatan oknum prajurit TNI AD itu dalam pusaran kasus judol itu.

Sebelumnya, TNI AD mengungkap dugaan praktik pengoperasian judol di sebuah rumah di KPAD Cijantung pada Minggu (4/10).

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Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan pengungkapan bermula dari laporan mengenai aktivitas mencurigakan di salah satu rumah di kompleks tersebut.

"Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Kodim 0505/Jakarta Timur bersama unsur kewilayahan mendatangi lokasi dan mengamankan tempat serta barang bukti untuk proses lebih lanjut," kata Donny.

Rumah dinas TNI di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung, Jakarta Timur, dijadikan tempat judi online (judol).

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