Rumah Dinas Wakil Wali Kota Bandung Kosong, Erwin ke Mana?

jpnn.com, BANDUNG - Rumah dinas Wakil Wali Kota Bandung Erwin di Jalan Nyland Nomor 11B, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, tampak sepi dari aktivitas pemilik.

Sehari setelah Erwin ditetapkan sebagai tersangka, tidak ada aktivitas di sana. Penghuni yang biasa menempati kediaman itu pun dikabarkan kosong.

Pantauan di lokasi, pagar rumah berkelir putih itu tertutup rapat. Dari luar, tak terlihat aktivitas berarti di dalamnya. Hanya terlihat sejumlah motor terparkir, dua petugas sekuriti berjaga, serta seorang pengemudi ojek online yang sempat datang menanyakan alamat.

Di area garasi, tampak dua mobil terparkir, satu berwarna hitam dan satu unit mobil patroli.

Menurut salah satu sekuriti di sana, Erwin tidak ada di rumah tersebut. Hanya ada pekerja. Ia pun mengaku tak mengetahui keberadaan Erwin kini.

“Pas saya kerja ke sini sudah enggak ada. Kira-kira sudah seminggu enggak ada di sini,” katanya saat berbincang, Kamis (11/12/2025).

Wakil Wali Kota Bandung Erwin ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kekuasaan.

Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama anggota DPRD Bandung Rendiana Awangga, pada Selasa (9/11) dan diumumkan ke publik oleh Kejari Bandung pada Rabu (10/12).