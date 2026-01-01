Rumah Fauzan Terbakar, Seluruh Anggota Damkar Dikerahkan

jpnn.com - BENGKULU - Seluruh anggota Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dikerahkan untuk memadamkan kebakaran yang menghanguskan rumah dua tingkat milik Fauzan di Kelurahan Pengantungan, Kecamatan Ratu Samban, Kamis (1/1).

Rumah yang berada di kawasan pada penduduk tersebut pun harus dirobohkan agar api tidak merambat ke rumah tetangga.

"Kami mendapatkan informasi bahwa terjadi kebakaran. Informasi awalnya di Vista, tetapi ternyata lokasinya di Kelurahan Pengantungan, dan kawasan ini banyak gang sempit sehingga petugas mengalami kesulitan dalam upaya pemadaman," kata Kepala Dinas Damkar Kota Bengkulu Yuliansyah di Bengkulu, Kamis.

Berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar, terdapat lelehan dan percikan api dari aliran listrik di lantai dua.

Pihaknya terpaksa merobohkan bangunan rumah yang berada di lantai dua karena dikhawatirkan sewaktu-waktu dapat roboh dan menimpa masyarakat yang melintas di sekitar rumah tersebut.

"Awal kebakaran rumah dua tingkat dari atas turun ke bawah. Kami belum memastikan penyebabnya, tetapi informasi dari masyarakat terdapat lelehan dan percikan api dari listrik di lantai dua. Seluruh petugas dikerahkan untuk membantu memadamkan api, karena lokasi kebakaran padat penduduk," ujarnya.

Selama proses pemadaman tersebut, pihaknya mengalami kendala karena akses jalan menuju lokasi kebakaran cukup sempit dan padat bangunan penduduk.

Yuliansyah mengimbau seluruh masyarakat Kota Bengkulu agar memastikan rumahnya dalam kondisi aman saat melakukan perjalanan.