Rumah Hanyut Tersapu Banjir, Warga Aceh Tamiang Syukuri Bantuan Cepat Perindo

jpnn.com, ACEH TAMIANG - Bantuan untuk masyarakat terdampak bencana alam di Sumatra, terus berdatangan. Salah satunya datang dari Partai Perindo yang menyalurkan bantuan logistik bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, pada Selasa (16/12/2025).

Langkah ini dilakukan sebagai upaya nyata partai untuk meringankan beban para penyintas di masa pemulihan.

Penyaluran bantuan dipimpin langsung oleh Plt Ketua DPW Partai Perindo Aceh yang juga Korwil Sumatra DPP Partai Perindo, Effendi Syahputra. Bersama tim, Effendi turun ke lapangan untuk memastikan bantuan sampai ke tangan masyarakat yang paling membutuhkan.

"Bantuan ini diharapkan membantu meringankan beban korban terdampak banjir di wilayah Aceh Tamiang," ujar Effendi Syahputra dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).

Effendi menegaskan bahwa aksi sosial ini merupakan cerminan komitmen Partai Perindo yang selalu hadir di tengah kesulitan masyarakat Indonesia, terutama saat terjadi bencana alam.

Wilayah Aceh Tamiang sendiri menjadi salah satu titik yang terdampak cukup parah. Banjir besar yang terjadi beberapa waktu lalu mengakibatkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Salah satu wilayah yang luluh lantak adalah Kampung Dalam, Kecamatan Karang Waru, di mana sapuan air menghancurkan rumah-rumah warga tanpa sisa.

Juliana, salah seorang warga Kampung Dalam yang kini kehilangan rumahnya, menceritakan betapa mencekamnya saat bencana itu datang secara mendadak.

"Tidak menduga air naik secara tiba-tiba. Tidak memiliki tempat tinggal lagi pascabanjir," tutur Juliana dengan raut sedih.