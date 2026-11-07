Rumah Indofood Wadahi Pegiat Kuliner Kembangkan Hobi Jadi Bisnis

jpnn.com - JAKARTA - PT Indofood Sukses Makmur Tbk menghadirkan Rumah Indofood dalam pameran internasional Krista Interfood 2026 di NICE PIK 2 pada 4–7 November 2026.

Head of Consumer Engagement Marketing Indofood Fierman Authar mengungkapkan fasilitas tersebut mempertemukan kekuatan berbagai kelompok usaha konsumen yang menggunakan mereknya.

Dia menyebut fasilitas ini dirancang untuk menjadi ruang berbagi bagi komunitas memasak dan pegiat kuliner agar memperluas peluang kolaborasi usaha.

“Melalui tema Semua Ada di Rumah Indofood, kami ingin memudahkan pelaku usaha F&B menemukan berbagai kebutuhan bisnis mereka dalam satu tempat," kata Fierman di Jakarta, baru-baru ini.

Para pengunjung yang hadir dapat mengeksplorasi pilihan produk, mendapatkan inspirasi menu, serta berdiskusi langsung dengan tim profesional Indofood.

Interaksi di area pameran ini juga dirancang untuk mendorong konsumen yang ingin mengembangkan hobi memasak menjadi unit bisnis baru.

Selain berdiskusi mengenai karakteristik bahan dan alternatif penggunaannya, pengunjung dapat mengikuti permainan berhadiah serta sesi live shopping.

Partisipasi Indofood dalam pameran tersebut menjadi sarana memperkuat hubungan sekaligus menggali peluang kerja sama dengan para pemangku kepentingan.