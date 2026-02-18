Rumah Jokowi Dilabeli Pagar Ratapan Raja Solo di Google Maps, Elite PSI Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus menyebut Joko Widodo (Jokowi) sosok yang bijaksana dan mungkin akan tersenyum menyikapi penamaan rumah Presiden ketujuh RI itu di aplikasi Google Maps.

"Bang Jack (Jokowi, red) itu orangnya humble dan bijaksana. Bang Jack mungkin hanya akan tersenyum saja," kata Bestari melalui layanan pesan, Rabu (18/2).

Diketahui, penamaan rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah (Jateng) ditulis beragam oleh netizen di aplikasi Google Maps.

Semisal, netizen menulis nama rumah Jokowi di aplikasi Google Maps dengan sebutan Tembok Ratapan Solo, Pagar Ratapan Raja Solo, dan Monumen Sunan Mulyono.

Bestari menganggap penamaan rumah Jokowi itu menandakan sosok eks Gubernur Jakarta itu masih memperoleh perhatian publik

"Betapa hanya Bang Jack, lah, satu satunya setelah selesai masa jabatan presiden masih mendapat perhatian yang sangat besar dari rakyatnya. Mantan lain tak seperti itu," ujar eks anggota DPRD Jakarta itu.

PSI, kata Bestari, tak mau memusingkan penamaan oleh netizen terhadap kediaman Jokowi di aplikasi Google Maps.

"Ya, untuk penamaan itu sepertinya harus dimaklumi saja. Malah menurut saya keren juga, tuh," ujarnya.