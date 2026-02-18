menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Rumah Jokowi Dilabeli Pagar Ratapan Raja Solo di Google Maps, Elite PSI Bilang Begini

Rumah Jokowi Dilabeli Pagar Ratapan Raja Solo di Google Maps, Elite PSI Bilang Begini

Rumah Jokowi Dilabeli Pagar Ratapan Raja Solo di Google Maps, Elite PSI Bilang Begini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua DPP PSI Bidang Politik Bestari Barus. Dokumentasi pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus menyebut Joko Widodo (Jokowi) sosok yang bijaksana dan mungkin akan tersenyum menyikapi penamaan rumah Presiden ketujuh RI itu di aplikasi Google Maps.

"Bang Jack (Jokowi, red) itu orangnya humble dan bijaksana. Bang Jack mungkin hanya akan tersenyum saja," kata Bestari melalui layanan pesan, Rabu (18/2).

Diketahui, penamaan rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah (Jateng) ditulis beragam oleh netizen di aplikasi Google Maps.

Baca Juga:

Semisal, netizen menulis nama rumah Jokowi di aplikasi Google Maps dengan sebutan Tembok Ratapan Solo, Pagar Ratapan Raja Solo, dan Monumen Sunan Mulyono.

Bestari menganggap penamaan rumah Jokowi itu menandakan sosok eks Gubernur Jakarta itu masih memperoleh perhatian publik 

"Betapa hanya Bang Jack, lah, satu satunya setelah selesai masa jabatan presiden masih mendapat perhatian yang sangat besar dari rakyatnya. Mantan lain tak seperti itu," ujar eks anggota DPRD Jakarta itu.

Baca Juga:

PSI, kata Bestari, tak mau memusingkan penamaan oleh netizen terhadap kediaman Jokowi di aplikasi Google Maps. 

"Ya, untuk penamaan itu sepertinya harus dimaklumi saja. Malah menurut saya keren juga, tuh," ujarnya.

Ketua DPP PSI Bestari Barus menilai Widodo (Jokowi) akan tersenyum menyikapi penamaan rumah Presiden ketujuh RI itu di aplikasi Google Maps.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI