Rumah Kebanjiran, Katon Bagaskara Minta Tolong Pramono Anung

jpnn.com, JAKARTA - Vokalis KLa Project, Katon Bagaskara, mengabarkan bahwa rumah miliknya turut terkena banjir yang terjadi di kawasan Jakarta pada Senin (4/5).

Melalui akun miliknya di Instagram, dia memperlihatkan banjir yang merendam rumah yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dalam video yang diunggah terlihat air sudah masuk ke sejumlah bagian dari rumah Katon Bagaskara.

"Gokil rumah saya kebanjiran. Belum ada solusi dari pemerintah. Ini saya di Kebayoran Baru, lho," ungkap Katon Bagaskara.

Pelantun Yogyakarta itu menilai kawasan rumah miliknya terendam banjir akibat meluapnya Kali Grogol.

Menurut Katon Bagaskara, banjir yang dialami bukan pertama kali, seperti kejadian pada 8 Maret 2026 lalu.

"Air kali di belakang kompleks rumah saya jadi meluap dan enggak ada solusi dari Pemda DKI sejak banjir terakhir 8 Maret 2026," beber musisi berusia 59 tahun itu.

Katon Bagaskara merasa belum ada solusi penanganan banjir yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta.