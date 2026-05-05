Rumah Kembali Kebanjiran, Katon Bagaskara: Parah Banget Ya Ini

jpnn.com, JAKARTA - Vokalis KLa Project, Katon Bagaskara, turut terkena dampak banjir yang melanda beberapa kawasan di Jakarta.

Rumah miliknya yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ternyata ikut kebanjiran pada Senin (4/5).

Kabar tersebut diungkapkan oleh Katon Bagaskara melalui akun miliknya di Instagram.

Dalam video yang diunggah terlihat banjir sudah masuk ke sejumlah bagian dari rumah seperti teras hingga ruang tamu.

"Gokil rumah saya kebanjiran. Belum ada solusi dari pemerintah. Ini saya di Kebayoran Baru, lho," kata Katon Bagaskara.

Pelantun Tak Bisa Pindah ke Lain Hati itu menyebut kawasan rumah miliknya terendam banjir akibat Kali Grogol yang meluap.

Tidak hanya sekali, Katon Bagaskara menyebut peristiwa kebanjiran juga terjadi pada 8 Maret 2026 lalu.

"Air kali di belakang kompleks rumah saya jadi meluap dan enggak ada solusi dari Pemda DKI sejak banjir terakhir 8 Maret 2026," lanjut musisi berusia 59 tahun itu.