Rumah Ketua KONI Ponorogo Didatangi KPK, Dijaga Polisi Bersenjata

jpnn.com - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua rumah milik ketua KONI dan mantan pejabat Pemkab Ponorogo, Jumat (28/11/2025).

Penggeledahan itu diduga terkait pengembangan kasus korupsi pembangunan Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP) yang menjerat Bupati nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko.

Rumah pertama yang disasar tim KPK adalah milik Yesi Daniel Tri Baskoro yang berada di kompleks Perumahan Kertosari Estate, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.

Daniel merupakan pensiunan Kepala Bidang Kebudayaan dan Kepala Bidang Destinasi Wisata Disbudparpora Ponorogo.

Dari penggeledahan yang berlangsung hampir dua jam itu, penyidik KPK membawa satu koper yang diduga berisi dokumen terkait proyek di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora), saat Daniel masih menjabat.

Selesai dari rumah Daniel, tim KPK ganti menggeledah rumah mewah milik Heru Sangoko, ketua KONI Ponorogo yang berlatar kontraktor swasta, di Jalan Batoro Katong, Kelurahan Cokromenggalan, Ponorogo.

"Iya, yang diperiksa ini adalah rumah Pak Heru (Sungoko). Tetapi kami tidak tahu terkait apa. Saya lihat ada petugas masuk dan pintu gerbang dijaga polisi," kata Fadollah Aris, tetangga Heru di Kelurahan Coktromenggalan.

Petugas yang dikawal polisi bersenjata sempat kesulitan masuk ke dalam rumah tersebut. Pasalnya, pemilik rumah tidak sedang berada di lokasi.