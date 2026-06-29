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Rumah Kuli Bangunan di Kudus Ini Sekarang Nyaman Berkat Program Perbaikan RTLH

Rumah Kuli Bangunan di Kudus Ini Sekarang Nyaman Berkat Program Perbaikan RTLH
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Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi (paling kiri) berdialog dengan Hadi Mulyono (tengah), warga Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Foto: Pemprov Jateng

jpnn.com, KUDUS - Masih lekat dalam ingatan warga Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Hadi Mulyono (54).

Sebelum diperbaiki, rumah yang ia tinggali bersama keluarganya acapkali terkena banjir. Dindingnya juga sudah banyak rapuh. Tak pelak, rumah itu tak nyaman untuk ditinggali. Kondisi itu dialami bertahun-tahun.

Namun, pada 2025 situasinya berubah. Berkat bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, rumahnya lebih nyaman ditinggali.

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Bahkan, rumah itu dikunjungi langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Bupati Kudus Sam'ani Intakoris pada Senin, 29 Juni 2026. Tak ayal, ungkapan terima kasih berkali-kali ia sampaikan kepada Gubernur.

"Terima kasih, Pak Luthfi atas bantuannya. Saya senang sekali, senang bisa membangun rumah," ujar Hadi.

Ia mengaku senang sekali mendapatkan bantuan perbaikan rumahnya. Rasa terima kasih tak henti terucap karena rumah yang sudah 25 tahun ia tinggali bersama keluarga berhasil diperbaiki dan menjadi layak huni.

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"Senang sekali dapat bantuan dari Gubernur Ahmad Luthfi. Dulu punya keinginan mau bangun atau perbaiki rumah ini, tapi mengumpulkan uang dari dulu nggak cukup-cukup. Tertolong sekali dengan adanya bantuan dari Pak Luthfi ini," tutur pria yang bekerja sebagai kuli bangunan ini.

Dalam kesempatan itu, Hadi juga berkesempatan untuk berdialog dengan gubernur dan bupati. Di tengah dialog tersebut, Hadi sempat menceritakan kondisi rumahnya dulu sebelum dapat bantuan.

Dulu rumah kuli bangunan di Kudus ini banjir dan dinding rapuh, kini nyaman berkat Program Perbaikan RTLH.

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