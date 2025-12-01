menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Rumah Mustahik di Pesawaran Direnovasi agar Lebih Layak Huni

Rumah Mustahik di Pesawaran Direnovasi agar Lebih Layak Huni

Rumah Mustahik di Pesawaran Direnovasi agar Lebih Layak Huni
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
BAZNAS memperbaiki rumah tidak layak huni milik mustahik di Pesawaran, Lampung. Foto: Baznas

jpnn.com, LAMPUNG - BAZNAS melaksanakan program perbaikan rumah tidak layak huni bagi mustahik di Kabupaten Pesawaran, Lampung.

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu melalui penyediaan hunian yang aman dan layak.

Salah satu penerima bantuan adalah Nenek Sapuan, lansia yang tinggal di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Teluk Pandan.

Baca Juga:

Rumahnya sebelumnya berada dalam kondisi memprihatinkan dengan dinding kayu lapuk dan atap seng yang sering bocor saat hujan.

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan menyatakan bahwa program perbaikan rumah menjadi bentuk komitmen BAZNAS dalam memberikan bantuan langsung yang manfaatnya dapat dirasakan oleh para mustahik.

Dia menegaskan pentingnya hunian yang layak bagi kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

Baca Juga:

“BAZNAS ingin memastikan para mustahik, terutama lansia seperti Nenek Sapuan, dapat tinggal di rumah yang lebih layak dan aman,” ujar Saidah, dalam keterangannya, Senin (1/12).

Perbaikan rumah dilakukan melalui penggantian dinding kayu yang rapuh dengan material tembok yang lebih kokoh, serta perbaikan atap yang sebelumnya bocor.

BAZNAS memperbaiki rumah tidak layak huni milik mustahik di Pesawaran, Lampung..

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI