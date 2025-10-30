Rumah Qur’an Madina Tanamkan Cinta Al-Qur’an Sejak Dini

jpnn.com, PALEMBANG - Di tengah hiruk-pikuk kota Palembang, dan derasnya arus digitalisasi yang sering menjauhkan generasi muda dari nilai-nilai spiritual, sebuah rumah sederhana di Komplek Garuda Putra 3 Blok N.17 Palembang memancarkan keteduhan dan cahaya keimanan setiap harinya.

Tempat itu bernama Rumah Qur’an Madina (RQM), lembaga pendidikan Al-Qur’an yang berkomitmen mencetak generasi Qur’ani yang cinta, hafal, dan mengamalkan Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

Didirikan pada November 2019, Rumah Qur’an Madina (RQM) lahir dari tekad tulus Herawati, atau yang akrab disapa Bunda Hera, untuk menghadirkan lingkungan belajar yang hangat, penuh kasih, dan menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur’an sejak usia dini.

“Rumah Qur’an Madina hadir dari keinginan sederhana ingin melihat anak-anak tumbuh dengan cinta pada Al-Qur’an, bukan karena paksaan, tetapi karena mereka merasa bahagia saat membacanya,” ungkap pendiri Rumah Qur’an Madina, Bunda Hera, Kamis (30/10).

Hingga kini, lebih dari 50 santri telah belajar di RQM dan menuntaskan hafalan mulai dari Juz 30, Juz 29, hingga Juz 1.

Mereka dibimbing oleh enam guru bersertifikat Metode Ummi, metode pembelajaran Al-Qur’an yang menekankan ketartilan, ketepatan tajwid, serta penguatan hafalan dengan pendekatan lembut dan menyenangkan.

“Setiap anak punya cara dan kecepatan belajar yang berbeda. Kami tidak mengejar target semata, tapi fokus agar setiap santri mencintai prosesnya. Di sini mereka belajar dengan bahagia,” tutur Hera.

Pendekatan personal inilah yang menjadi keunggulan RQM. Tidak ada tekanan atau ketakutan hanya suasana penuh tawa, semangat, dan lantunan ayat suci yang memenuhi setiap ruang belajar.