Rumah Sakit EMC Grha Kedoya Luncurkan Biograph Vision Quadra, Pendeteksi Kanker yang Lebih Akurat

jpnn.com, JAKARTA - Rumah Sakit EMC Grha Kedoya meluncurkan Biograph Vision Quadra, pemindai PET/CT whole-body pertama di Asia.

PET/CT scan canggih itu dirancang untuk memindai area tubuh yang luas dengan kecepatan tinggi dan sangat detail.

Teknologi tersebut memungkinkan deteksi penyakit kanker lebih dini dan lebih akurat sekaligus memberikan kenyamanan bagi pasien.

President Director of EMC Healthcare Jusup Halimi mengatakan peluncuran itu menandai momen bersejarah tidak hanya bagi EMC Healthcare, tetapi juga bagi inovasi medis di Asia.

"Kehadiran Biograph Vision Quadra mencerminkan misi kami untuk memberikan diagnosis yang lebih dini, lebih akurat serta perawatan yang lebih personal bagi pasien," ucap Jusup dalam keterangannya.

"Investasi tersebut merupakan wujud komitmen kami dalam meningkatkan standar layanan kesehatan dan memastikan pasien dapat merasakan manfaat teknologi kelas dunia tanpa harus pergi ke luar negeri," ujarnya.

Baca Juga: Ajinomoto Kembangkan Teknologi Pendeteksi Kanker

“Kami percaya bahwa kemajuan ini juga akan menjadikan RS EMC Grha Kedoya sebagai destinasi bagi pasien mancanegara yang mencari layanan kedokteran nuklir terdepan, sekaligus memperkuat peran Indonesia sebagai pusat layanan kesehatan yang maju di Asia,” katanya.

Sementara itu, Vice President Director of EMC Healthcare dr. Juniwati Gunawan menuturkan dengan Biograph Vision Quadra yang mereka miliki dapat mendeteksi penyakit lebih dini, merencanakan terapi dengan lebih presisi dan nyaman, serta mengevaluasi terapi pengobatan lebih efektif.