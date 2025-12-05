Rumah Sakit Kapal dr. Lie Dharmawan Bayan Peduli Layani 2.472 Warga Kutai Timur

jpnn.com, KUTAI TIMUR - Pelayaran kemanusiaan Rumah Sakit Kapal dr. Lie Dharmawan Bayan Peduli yang dioperasikan oleh Yayasan Dokter Peduli (doctorSHARE) resmi ditutup pada 29 November 2025.

Sejak berangkat pada 4 November, misi ini membawa layanan kesehatan gratis ke berbagai wilayah pesisir dan pedalaman di Kabupaten Kutai Timur dan berhasil memberikan akses layanan medis kepada total 2.472 warga.

Selama pelaksanaan program, pelayanan medis dibuka di tiga titik utama dengan antusiasme tinggi dari masyarakat Desa Manubar di Kecamatan Sandaran yang melayani 771 warga, Desa Maloy di Kecamatan Sangkulirang dengan 923 penerima manfaat, serta Desa Sandaran di Kecamatan Sandaran yang melayani 778 warga.

Baca Juga: Sorak Sorai Warga Pulau Panggang Menyambut RS Apung dr Lie Dharmawan II

Masing-masing lokasi menunjukkan antusiasme tinggi dari masyarakat yang telah lama menghadapi keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan.

Desmoon King Romalo, Donor and Corporate Relation Manager doctorSHARE menjelaskan bahwa kehadiran layanan kesehatan bergerak ini memberikan dampak signifikan bagi warga.

“Kehadiran Rumah Sakit Kapal dr. Lie Dharmawan Bayan Peduli disambut sangat baik oleh masyarakat. Layanan kesehatan menjadi lebih dekat, tanpa harus menempuh perjalanan panjang ke fasilitas terdekat,” ujarnya.

Layanan medis yang diberikan mencakup poli umum, poli spesialis, poli gigi, layanan laboratorium, farmasi, hingga tindakan bedah mayor dan minor. Seluruh layanan ini ditangani langsung oleh tim dokter, perawat, serta relawan profesional dari doctorSHARE.

Selain memberikan pelayanan kesehatan, tim juga menyelenggarakan program peningkatan kapasitas bagi tenaga kesehatan (nakes) lokal. Sebanyak 27 nakes mengikuti kegiatan penguatan kompetensi melalui diskusi kasus, praktik lapangan, dan pendampingan oleh dokter spesialis, terutama terkait layanan kebidanan.