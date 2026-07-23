Rumah Sarwendah Didatangi Debt Collector, Pihak Ruben Onsu Buka Suara

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang membantah soal isu rumah yang sempat ditempati Sarwendah bersama anak-anaknya, didatangi sekelompok orang diduga penagih utang baru-baru ini.

Minola Sebayang mengatakan pihaknya telah mengonfirmasi langsung hal tersebut kepada pihak bank terkait.

"Pihak sana bilang ada debt collector hilir mudik 15 orang seperti Paskibraka. Kami tanya ke banknya, ini ada chat-nya."

"Hari ini pihak bank bilang 'Pagi Bang, sejauh ini dari tim enggak ada ngirim debt collector'. Sadisnya," ujar Minola Sebayang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (23/7).

Dalam kesempatan yang sama, dia juga buka suara mengenai isu rumah Cilandak tersebut yang dikabarkak bakal dilelang.

Minola menepis isu yang menyebutkan rumah tersebut segera dilelang.

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Setelah melakukan konfirmasi langsung kepada pihak bank, dia menyebut bahwa statusnya masih proses penyelesaian.

"Kami tanya sama dia (bagian penagihan) kalau mengenai masalah ini lagi dalam proses penyelesaian bank, artinya masih terbuka yang namanya negosiasi restrukturisasi dan sebagainya. Jadi masih belum masuk dalam daftar lelang," ucap Minola.