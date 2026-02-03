menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Rumah Sering Didatangi Orang Tidak Dikenal, FT Ternyata Pengedar Narkoba

Rumah Sering Didatangi Orang Tidak Dikenal, FT Ternyata Pengedar Narkoba

Rumah Sering Didatangi Orang Tidak Dikenal, FT Ternyata Pengedar Narkoba
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi - pengedar narkoba ditangkap polisi. Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com - Penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Lampung menangkap seorang pengedar narkoba berinisial FT di wilayah Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

Menurut Direktur Ditresnarkoba Polda Lampung Kombes Dwi Handono, dalam penggerebekan itu polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 kilogram.

"Kami menangkap satu orang pria berinisial FT warga Kabupaten Lampung Selatan serta mengamankan barang bukti 1 kilogram sabu-sabu," kata Kombes Dwi di Bandar Lampung, Senin (2/2/2026).

Baca Juga:

Polisi juga mengamankan barang bukti narkotika lainnya seperti beberapa paket ganja dan pil ekstasi serta sabu-sabu yang sudah siap edar 23 paket dengan berat 1 ons.

"Pengungkapan ini terjadi pada Jumat (30/1) pukul 14.00 WIB setelah adanya laporan dari masyarakat terkait rumah pelaku yang kerap didatangi orang tak dikenal," kata dia.

atas dasar laporan tersebut, Polda Lampung kemudian melakukan serangkaian penyelidikan, hingga akhirnya berhasil menangkap pelaku FT di rumahnya beserta barang bukti.

Baca Juga:

"Saat ini kami masih melakukan pengembangan untuk kasus ini guna mengetahui asal narkoba tersebut," kata dia.

Dia juga mengungkapkan bahwa untuk pelaku FT telah dilakukan penahanan di Rutan Polda Lampung dengan ancaman hukuman 20 tahun.

Polisi dapat laporan rumah FT sering didatangi orang tidak dikenal. Setelah diselidiki, FT ternyata pengedar narkoba. Barang bukti lumayan banyak.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI