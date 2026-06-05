Rumah Silmy Karim Diobok-obok KPK, Mobil Mewah hingga Perhiasan Disita

jpnn.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengobok-obok rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dalam penggeledahan itu, tim KPK menyita mobil mewah, perhiasan hingga uang tunai dalam rupiah dan valuta asing.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan diterima di Jakarta, Jumat (5/6/2026), menjelaskan valas yang disita itu, antara lain dolar Amerika Serikat (AS), Euro, dan Yen Jepang.

"Barang bukti yang disita ini diduga terkait atau didapat dari dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan tersangka terkait pengurusan izin tinggal sementara warga negara asing," kata Budi.

Dalam penggeledahan itu, penyidik turut menyita dua unit mobil sport, 10 unit kendaraan roda dua, termasuk vespa dan motor gede (moge), serta tujuh unit sepeda.

Berdasarkan pantauan ANTARA di kediaman Silmy di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta, Selatan, penyidik tampak mengangkut dua moge Harley Davidson, satu Ducati, serta dua unit mobil Porsche.

Barang-barang itu diangkut setelah penyidik melakukan penggeledahan selama lima jam. Adapun penggeledahan dilakukan sejak pukul 13.46 WIB.