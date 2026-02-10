Rumah Singgah RMHC Hadir di Kemanggisan, Bentuk Dukungan bagi Keluarga Pasien Anak

jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Ronald McDonald House Charities (Yayasan RMHC) menandai 15 tahun kiprahnya di Indonesia dengan menghadirkan Rumah Singgah Kemanggisan, Jakarta Barat.

Berkapasitas 66 kamar, fasilitas ini menjadi rumah singgah terbesar yang dikelola RMHC, sekaligus rumah singgah keempat setelah Lebak Bulus, Kiara-RSCM, dan Denpasar.

Rumah Singgah Kemanggisan dirancang untuk mendukung keluarga pasien anak dengan penyakit kronis, khususnya Penyakit Jantung Bawaan (PJB).

Para pasien tengah menjalani rujukan pengobatan di RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, RSAB Harapan Kita, serta RS Kanker Dharmais.

Lokasinya yang dekat dengan rumah sakit mitra memudahkan akses layanan medis bagi keluarga dari berbagai daerah.

“Seluruh rumah singgah kami rancang sebagai rumah kedua bagi keluarga yang sedang berjuang mendampingi anak menjalani pengobatan jangka panjang."

"Keluarga adalah bagian penting dari proses penyembuhan pasien anak,” ujar Ketua Yayasan RMHC, Caroline Djajadiningrat.

Kehadiran rumah singgah terwujud berkat dukungan lebih dari 300 mitra, donatur, komunitas, dan relawan dari seluruh Indonesia.