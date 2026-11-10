Rumah Tangga Berujung Cerai, Raisya Bawazier Tak Trauma: Bukan Orang Yang Tepat

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Raisya Bawazier menunjukkan ketegaran dalam menjalani fase baru dalam kehidupannya.

Pasalnya perempuan 25 tahun itu bakal menyandang status baru, seiring permohonan cerai Muhammad Zidan dikabulkan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Raisya Bawazier mengaku dukungan dari orang-orang terdekatnya yang membuatnya mampu menghadapi persoalan hidupnya tersebut.

"Kalau dibilang tough ya alhamdulillah, itu pasti semua karena dukungan dari orang-orang sekitar aku ya. Dari mamaku, babaku, keluarga, teman-teman aku, sahabat-sahabat aku yang sangat-sangat suportif semuanya," ujar Raisya Bawazier di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (8/11).

Namun, kegagalan membina rumah tangga tampaknya tak membuat pemeran Syifa dalam film Kukejar Mimpi itu merasa trauma.

Raisya Bawazier mengatakan, dirinya tak memiliki trauma untuk kembali membina rumah tangga di masa depan.

Alih-alih trauma, dia memilih untuk memandang kejadian yang telah berlalu sebagai sebuah pembelajaran hidup dan pertemuan dengan orang yang belum tepat.

"Trauma untuk menikah lagi mungkin insyaallah enggak ada ya. Aku menganggap hal yang terjadi kemarin itu karena memang bukan orang yang tepat saja," ucap Raisya Bawazier.