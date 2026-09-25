Rumah yang Digeledah Kejagung Ternyaya Milik Mantan Bupati Nunukan

jpnn.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan bahwa rumah yang digeledah penyidik di Nunukan, Kalimantan Utara pada Rabu (23/9/2026) adalah milik mantan Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid.

Penggeledahan itu dilakukan penyidik Kejagung terkait kasus dugaan korupsi pertambangan batu bara.

"Mantan kepala daerah pada periode 2019," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna di Jakarta, Jumat (25/9/2026).

Saat ditanya apakah sosok kepala daerah tersebut adalah Asmin Laura Hafid, Anang membenarkan dan menyatakan bahwa yang bersangkutan masih berstatus saksi meski rumahnya digeledah.

Anang juga menjelaskan bahwa kasus dugaan korupsi pertambangan batu bara oleh PT CCM di Nunukan dengan tempus tahun 2013–2025 tersebut mulanya ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Utara.

Lalu, perkara tersebut diserahkan kepada penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung karena alasan teknis penanganan.

Seusai menerima perkara, penyidik pada Jampidsus menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) dan menggeledah sejumlah tempat pada Rabu (23/9/2026), salah satunya rumah Asmin Laura Hafid.

Penggeledahan kembali dilaksanakan pada Kamis (24/9/2026) di beberapa tempat. "Kalau enggak salah di kantor PTSP, di Lingkungan Hidup, dan di BPN," kata Anang.