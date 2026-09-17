Rumahsakit Gelar Anomali Tour 2026, Bakal Kunjungi 3 Kota Ini

jpnn.com, JAKARTA - Grup band rumahsakit bakal menyapa para penggemarnya lewat pertunjukan di tiga kota Indonesia.

Setelah lebih dari tiga dekade menjadi bagian dari perjalanan musik independen Indonesia, rumahsakit kembali membuka babak baru lewat Anomali Tour 2026.

Namun bukan sekadar rangkaian pertunjukan di tiga kota, tur tersebut dirancang sebagai sebuah showcase yang membawa rumahsakit keluar dari pola pertunjukan mereka selama ini dengan menghadirkan lagu-lagu yang jarang dimainkan, bahkan belum pernah dibawakan secara langsung di atas panggung.

Kibordis rumahsakit Mickey Nayoan mengungkapkan alasan dibalik pemilihan 'Anomali' sebagai nama pertunjukan mereka.

Dia mengatakan pihaknya mengumpulkan sejumlah nama untuk tur rumahsakit kali ini dan 'Anomali' dipilih karena salah satu alasannya, mudah diingat.

"Nah, ternyata hasil voting kami internal ternyata Anomali Tur menjadi pilihan yang terbesar karena pertama, catchy, gampang diingat sama orang. Terus Anomali adalah salah satu lagu kami yang side B sebenarnya, tapi sekarang mungkin lagi naik di kalangan Gen Z lah," ujar Mickey Nayoan.

"Dan yang terakhir itu mewakili dari tur itu sendiri yang which is konsepnya memang tidak biasa, di luar kebiasaan, atau unusual gitu. Jadi kayaknya Anomali ini memang cocok banget untuk nama tur ini," sambungnya.

Nantinya dalam tur tersebut, rumahsakit bakal membawakan lagu-lagu yang jarang, bahkan belum sempat mereka tampilkan secara langsung saat manggung.