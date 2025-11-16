Rumdin Bupati Jepara Jadi Museum Kartini, Waka MPR: Wujud Kolaborasi Kuat Semua Pihak
jpnn.com, JEPARA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara para pemangku kepentingan untuk mengakselerasi upaya penguatan sektor kebudayaan nasional.
Dia mencontohkan terkait diresmikannya rumah dinas Bupati Jepara menjadi Museum Kartini.
"Alih fungsi rumah dinas Bupati Jepara menjadi bagian dari Museum Kartini yang relatif cepat merupakan bentuk kolaborasi yang kuat semua pihak terkait dalam mewujudkannya," kata Lestari Moerdijat saat menghadiri peresmian rumah dinas Bupati Jepara menjadi bagian dari Museum Kartini di Jepara, Jawa Tengah, Sabtu (15/11) malam.
Rumah dinas Bupati yang di masa lalu merupakan tempat tinggal RA Kartini itu, kini menjadi bagian dari Museum Kartini.
Peresmian yang dilakukan Menteri Kebudayaan Fadli Zon itu antara lain juga dihadiri Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid, Bupati Jepara Witiarso Utomo dan jajarannya, serta para pemerhati budaya.
Menurut Lestari, dalam mewujudkan Museum Kartini ini, Pemerintah Kabupaten Jepara didukung oleh para pemerhati sejarah yang tergabung dalam komunitas Rumah Kartini, Sahabat Lestari, dan para pakar dalam menerapkan cultural resources management yang tepat.
Wakil Ketua MPR Lestari Moedijat menghadiri peresmian rumah dinas Bupati Jepara menjadi bagian dari Museum Kartini di Jepara, Jawa Tengah, Sabtu (15/11) malam
