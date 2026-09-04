Rumi Memulai Perjalanan Baru

jpnn.com, MALANG - Band pop asal Malang, Rumi, resmi memperkenalkan identitas baru melalui maxi single perdana yang bertajuk Rumi.

Rumi merupakan trio yang beranggotakan Agnesia Puji Karisma Putri (Agnes), Pramatatya Marta Mahendra (Tata), dan Mohamad Isra’ Ardiansyah (Bom Bom).

Berawal dari kuartet Angkasara yang hadir sejak 2018, ketiganya memilih melakukan rebranding pada Januari 2026 setelah mengeksplorasi kembali arah musik dan konsep yang ingin dibangun.

Rumi telah memperkenalkan diri melalui demo 'hi! Rumiko' pada Maret 2026 di Bandcamp, sebelum akhirnya menghadirkan Rumi sebagai rilisan resmi pada 4 September 2026.

Mengusung karakter pop kreatif, Rumi memadukan pengaruh city pop Jepang dan pop kreatif Indonesia dengan eksplorasi R&B, soul, jazz, funk, serta disco.

Perbedaan referensi musikal dari masing-masing personel menjadi bagian penting dalam membentuk warna Rumi saat ini.

Melalui maxi single, Rumi juga mengajak pendengar untuk mengenal sosok Rumiko sekaligus masuk ke dalam cerita yang dituangkan melalui lagu, salah satunya Irama Lantai Dansa yang menghadirkan sentuhan irama salsa dengan lirik yang santai dan mudah dipahami.

Pengerjaan maxi single berjalan beriringan dengan proses album perdana Rumi yang dimulai melalui workshop pada Januari 2026.